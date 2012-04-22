Авиалинии и религии...

Итак, оценяйте:
Авиалинии "Иудаизм"
В аэропорту вас встречает строгий, одинаково одетый, обслуживающий персонал. Вам подробно объяснят, где и как купить билеты, но будут постоянно одергивать при малейшем нарушении процедуры. Например, если вы попробуете купить билет, отдав деньги левой рукой, то деньги у вас заберут, но билет не дадут, потому что по правилам надо было платить правой рукой. После чего вас снова отправят в конец очереди. Простояв несколько раз и выучив все правила, вы, наконец, покупаете билет и идете к самолету. Самолет маломестный, но достаточно комфортный внутри, если вы не нарушаете никаких правил. В самолете вы усаживаетесь в кресло, но самолет никуда не летит. Потому что все ждут пилота.
Авиалинии "Мормоны"
У них прекрасный аэропорт. Все служащие ходят парами, очень внимательны и отзывчивы. Они выслушают вас, но на вопрос о билете и условиях полета, почему-то начнут рассказывать об основателе компании и обо всех его приемниках. Если вы настаиваете на полете, они проводят вас в роскошный зал ожидания и предложат подождать. Вы остаетесь какое-то время, поражаясь грамотному и удобному с архитектурной точки зрения зданию, отличной планировке и продуманному расположению кресел. Если через какое-то время вы попробуете снова узнать о полете, вам удивленно ответят: "А чем Вам не нравится наш аэропорт?" и предложат поступить на работу в авиакомпанию.
Авиалинии "Христианство"
Авиакомпания с очень непростой историей. О ней точно известно, что по крайней мере одного пассажира она точно перевезла. После этого несомненного успеха, рейсы по непонятным причинам прекратили, хотя в самолеты еще долгое время садили. Но когда кто-то из пассажиров начинал беспокоиться и удивляться, почему же не летим, руководство авиакомпании немедленно успокаивало беспокойного пассажира, для чего в ранние годы компании в кресла пассажиров встраивали дыбу. Теперь это делают цивилизованнее: в самолеты уже не садят, и пассажиров держат в комфортабельных залах ожидания. А чтобы уменьшить отток пассажиров, которым все-таки надо лететь, руководство борется с конкурирующими авиакомпаниями, пользуясь монополией на авиаперевозки. Один из наиболее распространённых методов такой борьбы - время от времени объявлять, что все остальные авиалинии являются мошенничеством. Если же вдруг выясняется, что какой-нибудь из чужих самолётов реально работает и перевозит пассажиров - объявляется, что на самом деле этот самолёт не взлетает в небо, а спускается под землю, причём настолько глубоко, что оттуда уже не выбраться.
Авиалинии "Белое братство"
Аэропорт явно построен наспех, но это искупается огромной активностью обслуживающего персонала. Как только вы входите на территорию авиакомпании, вас немедленно тащат к кассе, и предлагают купить самый лучший и дорогой билет в личный самолет с бассейном, солярием и стадионом. Но так как цена вас не устроит, вам предложат что-то попроще, а затем еще проще. В конце концов, оказывается, что есть места только в третьем классе. Вы покупаете билет, и вас немедленно тащат к самолету. Вы поражаетесь скорости обслуживания в этой авиакомпании. Как только вы садитесь, самолет взлетает, но почти сразу после набора высоты взрывается. Выпрыгнуть успевают только члены экипажа, которые предусмотрительно запаслись парашютами. После приземления они на вырученные от продажи билетов деньги покупают новый самолет или основывают новую авиакомпанию...
Авиалинии "Буддизм"
Когда вы попадаете на территорию этой авиакомпании и спрашиваете: "Это аэропорт?", служащие очень долго и убедительно доказывают вам, что на самом деле никакого аэропорта не существует. Когда вы, наконец, соглашаетесь и спрашиваете, где самолет, то вам начинают доказывать, что и самолета не существует. Когда же пассажир с удивлением спрашивает, как же ему лететь, выясняется, что на самом деле он уже и так летит, а если он этого не понимает, то это его проблемы, и авиакомпания претензий не принимает.
Авиалинии "Индуизм"
Главная особенность этой авиакомпании - огромное количество (несколько миллионов) самолетов, причем руководство компании совершенно не знает, какие из этих самолетов могут летать. Поэтому предлагает купить билеты сразу на все.
Авиалинии "Имперсонализм"
В эту авиакомпанию обычно приходят те, кто так и не смог улететь многочисленными самолетами авиакомпании "Индуизм". Качество обслуживания в этой авиакомпании невысокое, так как все служащие соблюдают обет молчания и с клиентами не разговаривают. Они только предлагают вам множество инструкций, с которыми необходимо ознакомиться. К сожалению, они написаны на санскрите и вы их, скорее всего, не понимаете, но это никого не волнует. Здесь вообще ничто и никого не волнует, потому что после успешного освоения инструкций и пилоты, и обслуживающий персонал, и пассажиры уверены, что они есть и аэропорт, и самолет, и место назначения...
Авиалинии "Кришнаиты"
Когда вы входите в аэропорт, то поражаетесь необычной для других местных аэропортов атмосферой. В недавно построенных аэропортах этой авиакомпании вас замечательно встречает обслуживающий персонал, все рассказывает и показывает. Но в больших и старых аэропортах вас намеренно игнорируют, всем видом показывая, что вы с вашими проблемами руководству не интересны. Если благодаря настойчивости вы поймаете какого-нибудь служащего, то есть надежда попасть в зал ожидания. Там хорошо кормят и все время поют. На ваши осторожные вопросы о полете, вам объясняют, что самолет еще не укомплектован, и самолет не полетит, пока не будут набраны все пассажиры. Иногда вам показывают самолет. Вы никогда не видели ничего подобного - это предел технического совершенства. Вам очень хочется лететь на нем, и вы проводите долгое время в аэропорту, ожидая полета. Но если вам все-таки надо лететь, вы рано или поздно уходите в другую авиакомпанию, хоть та и не может похвастаться такими прекрасными и быстрыми самолетами.
Авиалинии "Атеизм"
Вас раздраженно встречают в аэропорту, размещают вместе с другими пассажирами в сыром и душном зале ожидания и пытаются убедить, что на самом деле лететь никуда не надо, обещая комфортную жизнь прямо в аэропорту. При этом, несмотря на кондиционеры, прохладительные напитки и телевизоры, зал ожидания остается душным и сырым, а персонал - раздраженным.
Авиалинии и духовные традиции
Авиалинии имени Карлоса Кастанеды
У этих авиалиний аэропорта пока нет, хотя некоторые энтузиасты предпринимают попытки построить его подобие. На данный момент вместо аэропорта имеется несколько почтовых ведомств, так или иначе связанных с основателем компании. Эти ведомства рассылают всем желающим различные комиксы с историями из жизни пилотов, написанные основателем компании или его последователями. Если после прочтения вы захотите полетать, то, как правило, в некоторых комиксах вы сможете найти лаконичные инструкции о том, как проскочить мимо охраны на военный аэродром и угнать реактивный истребитель.
Авиалинии "Дзен-буддизм"
Как только вы приходите в аэропорт, к вам подходит служащий и дает кулаком в нос, после чего спрашивает, просветились ли вы. При отрицательном ответе, показывает палец и, смеясь, уходит. Если вы пройдете в зал ожидания, то увидите множество пассажиров, которые пытаются хлопать в ладоши одной ладонью. Без этого умения вас не пустят в самолет. Если вам удается хлопок, вас выводят на взлетную полосу и со словами: "Ну что, полетели?" дают сильный пинок под зад. После чего вы должны просветиться и понять, что на самом деле вы и есть самолет.
Авиалинии "Йога"
Эта огромная корпорация состоит из множества отделений, сильно конкурирующих между собой. Почти все отделения имеют свое собственное имя, которое часто пишут вместе с основным названием компании. Каждое отделение пытается убедить пассажиров, что именно они – штаб-квартира корпорации, а все остальные едва-едва тянут на роль захудалых филиалов. Но выглядят они все одинаково. Внутри самолетов, стоящих на взлетной полосе, живёт множество пассажиров. Они обустраивают свой нехитрый быт поудобней, поскольку перед посадкой их предупреждали, что они проведут в самолете очень много времени. При этом все происходящее в самолете снимается на автоматические видеокамеры, а изображение транслируется владельцам авиакомпании. Согласно утверждениям владельцев, те пассажиры, которые будут вести себя лучше других, смогут получить права пилота и улететь на одноместных самолетиках, которые стоят рядом с основным самолетом. Самолетиков хватит на всех, но из-за тесноты в салоне, пассажиры так или иначе конфликтуют друг с другом, поэтому вручение прав и выход из основного самолета неизбежно откладывается. Одни пассажиры складывают свое тело в самые разнообразные компактные позы, чтобы поменьше мешать другим и приучится терпеть что угодно. Другие тысячи раз в день повторяют имена владельцев компании, или номер рейса, или мысленно разговаривают с тем человеком, который продал им билет на самолет. Согласно инструкциям, прилагающимся к билетам, это помогает скорее получить права пилота.
Авиалинии "Тантризм"
Красивые полуобнаженные стюарды и стюардессы встречают вас в аэропорту и сразу тащат за руку к самолету, по дороге объясняя, что билеты бесплатные, а о багаже можно не беспокоиться – он уже потерялся. Вы видите самолет, стоящий на взлетной полосе – это огромный и прекрасный «Конкорд». Подойдя ближе, вы обнаруживаете, что весь фюзеляж и крылья лайнера расписаны сотнями совокупляющихся всеми приемлемыми и неприемлемыми способами фигур, во всех мыслимых и немыслимых позах и сочетаниях. Одна из стюардесс с гордостью в голосе сообщает, что здесь изображен полет пассажиров прошлого рейса, которые уже прибыли в пункт назначения. Вас начинает пробирать дрожь... Возле трапа вас встречает веселая компания – второй пилот, пьющий виски прямо из горлышка, и бортмеханик, курящий маленькую трубку, от которой идет подозрительный сладковатый запах. При этом они громко обсуждают мертвецки пьяного первого пилота, лежащего рядом. Увидев вас, они предлагают вам выпить, затянуться и подняться на борт самолета. Вы испуганно отказываетесь от полета и бежите в зал ожидания, где вытираете пот со лба и пытаетесь перевести дух. Вокруг вас сотни таких же трясущихся от страха людей. В этот момент вы слышите рев двигателей и видите, как красавец «Конкорд» красиво и ровно взлетает – как всегда, абсолютно пустой, без единого пассажира на борту…
Авиалинии "Дзог-чен"
Персонал в монашеской одежде встречает вас и ведет в красивый зал ожидания, стилизованный под тибетский храм. В процессе прогулки по залу ожидания сотрудники рассказывают, как строители передавали друг другу план аэропорта от учителя к ученику, начиная со времен самих основателей самолетостроения братьев Райт. Внезапно в зале гаснет свет и вы, сквозь люк в полу, проваливаетесь в тесную комнату. Голос, раздающийся из люка, предлагает вам максимально тщательно представлять себе билет на самолет до тех пор, пока вы не увидите его ясно и четко, и не сможете взять в руки. Через много-много лет вас выпускают из каморки, огладывают ваш билет и спрашивают, настоящий ли он. Если вы говорите «Нет» - вас снова отправляют в вашу каморку. Если вы утверждаете, что билет настоящий – вас отправляют в туалет, где просят подтереться вашим билетом, а затем понюхать пальцы. После чего вам говорят, что самолет – это такая же иллюзия, как и билет и выдают монашескую одежду, отправляя встречать новых пассажиров…
Авиалинии "Суфизм"
Вас встречают танцующие люди, поющие песни. Они практически не обращают на вас внимания, отделываясь малопонятными, но красивыми фразами. Если вы упорны и настойчивы, то, через несколько месяцев вам предложат упражняться в пении или танце, говоря при этом, что таким образом вы, возможно, сумеете попасть в самолет. В процессе ваших упражнений, сотрудник аэропорта будет вам время от времени напоминать, что в самолет вы все равно не попадете, так как вашего имени нет в списках, написанных хозяином аэропорта. Хозяин аэропорта уже убрал свой «Parker», и чернила в списке уже высохли, поэтому исправить ничего нельзя. Когда вы, глядя на сотрудника аэропорта заплаканными глазами, спросите, что же вам делать, он ласково улыбнется и ответит: «Как что? Пой и танцуй!»…
Авиалинии "Випассана"
В аэропорту пассажиров распределяют в два разных зала ожидания по половому признаку. В залах запрещено все, что можно запретить: говорить, прикасаться друг к другу, читать, писать, есть, пить, спать и все, что можно вообразить. При этом персонал аэропорта очень сердечный и добрый, а пассажиры тихие и спокойные. И те и другие сидят неподвижно, с закрытыми глазами и внимательно вслушиваются в шум авиационных двигателей, раздающихся со взлетной полосы. Голос из динамика на потолке время от времени напоминает, что, сосредоточившись на этом шуме, можно улететь куда угодно. У некоторых «улетевших» изредка случаются истерики, но персонал успокаивает их ласковыми словами. Тех пассажиров, которые сидят дольше и тише всех, принимают на работу в авиакомпанию.
Авиалинии и направления психологии
Авиалинии "Психоанализ"
Возле аэропорта стоят многочисленные кушетки, на которых располагаются пассажиры. Персонал просит их рассказывать все, что придет в голову, записывая это на диктофон. Сразу говорить о полете считается чем-то странным, и в этом случае вас могут спросить, в каком возрасте вам впервые захотелось летать, а так же уточнить, любили ли вы мечтать о полетах с матерью и боялись ли летать с отцом. К зданию аэропорта, стоящему вдали, никто никогда не подходит. Время от времени члены персонала авиакомпании ложатся на кушетки и рассказывают свои истории друг другу, как обычные пассажиры.
Авиалинии "Гуманистическая психология и клиентоцентрированная терапия"
В кассе внимательно выслушают ваши слова «Мне очень нужен билет до …» и ответят «Похоже, вам действительно очень нужен билет до…». Ответ прозвучит мягко и дружелюбно, и будет снабжен утвердительной интонацией. Каждое ваше слово и действие будет комментироваться кассиром такими же описательными фразами, спокойным, миролюбивым тоном. Эта манера не изменится, даже если вы потребуете вызвать начальника или скажете, что, если вам не продадут билет, вы покончите с собой прямо сейчас. Так будет продолжаться очень долго, до тех пор, пока вы не уйдете, или не приучитесь вставать в очередь к кассе каждый раз, когда вам покажется, что вы хотите лететь. Внимательный пассажир почти сразу замечает, что кроме касс, в аэропорту ничего нет.
Авиалинии "Гештальт"
Вас, сразу после оплаты билета, провожают в самолет, а когда Вы поднимаетесь на борт, то обнаруживаете, что в самолете есть только одно место - кресло пилота. Покинуть самолет уже невозможно – дверь заперта, и буксировщик вывозит его на взлетную полосу. Вам остается только лететь... Вы ведь знаете, куда вы хотите лететь, не так ли?
Авиалинии "НЛП"
Об этой авиакомпании говорят как о самом эффективной: якобы самолеты там летают быстрее всех, качество обслуживания прекрасное… Но при покупке билета вам рассказывают, что по всей видимости вам придется летать туда и обратно как минимум восемь раз по разу в месяц или по другому варианту полет будет длиться 24 дня. При этом самолет летит не в точку назначения, а в другой аэропорт этой же компании, из которого правда можно долететь до желаемого места, но опять нужно купить либо восемь билетов либо один льготный билет на длительный интенсивный полет. По окончанию многочисленных перелетов вам дают красочную дисконтную карту, по которой вы сможете летать бесплатно на стандартных маршрутах или получать скидки на так называемые авторские маршруты, на которых самолет летит туда, куда захочет пилот. Персонал многочисленных аэропортов молод и активен, часто передразнивает пассажиров и рассказывает о том, какие замечательные пилоты управляют их самолетами.
Авиалинии "Эриксоновский гипноз"
Самолетами этой авиакомпании часто летают те, кто уже летал самолетами авиакомпании НЛП. Обратные случаи крайне редки. В аэропорту тихо - к каждому вновь прибывшему пассажиру сразу подсаживается сотрудник обслуживающего персонала и долго о чем-то рассказывает притихшему пассажиру, который зачастую просыпает свой рейс. В зале много вповалку спящих пассажиров, мимо которых все ходят на цыпочках. Иногда в зал приходят пилоты, вокруг которых собирается несколько пассажиров с просьбами о полете. Тогда пилоты просят их устроиться поудобнее, и начинают рассказывать долгую и немного нудную историю о том, какие полеты совершал самый первый пилот их авиакомпании. Иногда, рассказывая такие истории, пилот засыпает вместе с пассажирами. Через некоторое время все просыпаются, после чего с восторгом обсуждают, куда они только что летали.
Авиалинии "Психодрама"
В аэропорту вам завязывают глаза и куда-то ведут, а когда с вас снимают повязку, вы обнаруживаете, что:
- вы уже за штурвалом самолета, находящегося в воздухе
- с двумя сотнями орущих пассажиров на борту
- захваченного террористами
- с ядерной бомбой
- прямо над Пентагоном
- первая ракета-перехватчик отчетливо видна прямо по курсу
Вы удерживаете самолет от падения, уворачиваясь от ракет, схватываетесь в рукопашной с террористами, обезвреживаете бомбу, успокаиваете пассажиров и сажаете самолет в нужном аэропорту...
В этот момент зажигается свет и оказывается, что это был всего лишь компьютерный симулятор реальности.
Авиалинии "Провокационная терапия и тренинги личностного роста"
На пустыре вас встречают энергичные люди, которые говорят с вами громко, бодро, и, в большинстве случаев, вызывающе. Они берут у вас деньги за билет, и предлагают вам самостоятельно построить хороший аэродром, купить себе самолет и научится управлять им, после чего лететь, куда душе угодно. Причем вам говорят, что только вы отвечаете за то, что это до сих пор не сделано. И ругают вас на чем свет стоит за то, что вы, как идиот, ходите пешком, в то время, как все нормальные клиенты их компании уже летают. Некоторые «авиакомпании» при этом позволяют желающим бросить эту затею, забрать сданные в начале деньги и покинуть пустырь. Если вы принимаетесь за работу, вас подбадривают историями о том, как точно такой же, как вы, кре… человек построил прекрасный аэропорт и купил четыре самолета, вот, видите – один из них как раз летит. Обычно пассажиры или бросают эту затею или имитируют постройку аэродрома, или со стыдом сбегают, как только стемнеет. Но некоторым действительно удается и строительство аэродрома и покупка самолета… Жаль, что в большинстве случаев эти счастливчики, вместо того, чтобы летать самим или перевозить других, начинают зарабатывать на жизнь рассказами о том, как построить свой аэродром и купить самолет.
Авиалинии "Настоящая духовность"
У этой авиакомпании практически нет аэропортов. Представители авиакомпании могут встречаться в аэропортах почти всех других авиакомпаний, но их отовсюду гонят. Как только вы попадаете в руки представителю этой авиакомпании, он незамедлительно усаживает вас в самолет, который тут же стартует с огромной скоростью. К сожалению, многие из пассажиров, испуганные таким быстрым исполнением собственных желаний, выпрыгивают из самолета прямо в воздухе.