Авиалинии и религии...

За Родину! За Сталина! )) – Слушай Меня! Я Бог твой, избравший тебя, ибо исполнилась чаша терпения Моего, – гремел голос с неба. – Вот красная кнопка. Нажми её, сын мой, и…

Рідний Український Індуїзм Оригинал взят у angizij в Рідний Український Індуїзм Як би гарно було, якби в Україні офіційною релігією прийняли індуїзм!…